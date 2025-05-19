Инцидент в небе над Казахстаном

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана. Спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов.

Как передает Day.Az, об этом информирует пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

"В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. На борту находились 3 человека", - говорится в сообщении.

Как уточняется, связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. После восьми часов поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Найденный экипаж эвакуировали в ближайший поселок Теренозек, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее мы сообщали, что пассажирка устроила скандал на борту самолета из-за багажа.