Кто побеждает во втором туре президентских выборов в Румынии

Проевропейский независимый кандидат Никушор Дан, занимающий должность мэра Бухареста, набирает 54,1% голосов во втором туре президентских выборов в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион получает 45,9% голосов.

Эти данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по бакинскому времени Центр городской и региональной социологии (CURS). По данным другого экзитпола, проведенного Группой социально-поведенческих исследований Avangarde, Дан получает 54,9% голосов, а Симион - 45,1%.

Явка составила 64,39% зарегистрированных избирателей.

"Сегодняшние выборы выиграло сообщество румын, которое хочет глубоких перемен в Румынии, - заявил, согласно агентству Аджерпрес, Дан после того, как стали известны результаты экзитполов. - Это сообщество, которое хочет функциональных государственных учреждений, сокращения коррупции, процветающей экономической среды для румын, общества диалога, а не ненависти".

Хотя экзитполы показывают, что второй тур выборов выиграл Дан, Симион не признал поражения и провозгласил свою победу. "Ясно, что мы победители этих выборов, - приводит его слова Аджерпрес. - Мы требуем победу от имени румынского народа".

Ожидается, что окончательные результаты голосования будут сообщены в понедельник после завершения уже начавшегося на избирательных участках подсчета всех голосов, поданных в стране и за рубежом.