Названо число пользователей ОМС в Азербайджане

Исследования касательно пользователей обязательного медицинского страхования показывают, что 55% от общего числа пользователей составляют женщины, а 45% - мужчины.

Об этом Trend заявил глава департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Рамиль Мухтарзаде, передает Day.Az.

По его словам, численное преобладание обращений женщин в основном связано с их более активными обращениями в возрастных группах 50-65 лет (25%) и 30-39 лет (15%).

Среди мужчин наиболее активное обращение зарегистрировано в возрастной группе до 19 лет - 37%. Это связано с большим количеством прививок, первичных осмотров и амбулаторных услуг среди детей и подростков. Вторая по величине группа пользователей среди мужчин относится к возрастному диапазону от 50 до 65 лет (20%).

По словам Мухтарзаде, наибольшее использование услуг ОМС зафиксировано в Баку. "42% от общего числа обращений были в столице. Это связано с тем, что Баку густонаселен и имеет обширную медицинскую инфраструктуру. Затем идут Сумгайыт с долей 9%, Барда-Евлахский регион - 7% и Гянджа - 7%", - сказал он.