В ИВ Баку обсудили борьбу с незаконными постройками

В Исполнительной власти города Баку прошло расширенное совещание с участием руководителей и ответственных сотрудников коммунальных и хозяйственных служб столицы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе мэрии, в рамках встречи обсуждались текущие работы по благоустройству, санитарное состояние города, подготовка пляжей к летнему сезону, а также меры по борьбе с незаконными постройками, нарушающими внешний облик столицы. Были затронуты и другие актуальные вопросы.

Отмечалось, что благодаря политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, в стране продолжается развитие, создаются новые парки, высаживаются зеленые насаждения, предпринимаются шаги для улучшения экологической ситуации. Вместе с тем, в ряде районов были выявлены недостатки - участникам совещания продемонстрировали соответствующие фотофиксации.

Замглавы ИВ Баку Аяз Гусейнов в завершение подчеркнул необходимость скорейшего устранения проблемных участков при сохранении темпов позитивных преобразований в городе.

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