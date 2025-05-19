В суде представлены видеодоказательства участия Давита Ишханяна в боевых действиях против Азербайджана

В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеоматериалы, доказывающие деятельность обвиняемого Давита Ишханяна на территориях Азербайджана в период их оккупации, его участие в боевых действиях, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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