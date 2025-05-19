https://news.day.az/society/1753987.html В суде представлены видеодоказательства участия Давита Ишханяна в боевых действиях против Азербайджана В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеоматериалы, доказывающие деятельность обвиняемого Давита Ишханяна на территориях Азербайджана в период их оккупации, его участие в боевых действиях, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В суде представлены видеодоказательства участия Давита Ишханяна в боевых действиях против Азербайджана
В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде были продемонстрированы видеоматериалы, доказывающие деятельность обвиняемого Давита Ишханяна на территориях Азербайджана в период их оккупации, его участие в боевых действиях, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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