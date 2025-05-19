https://news.day.az/sport/1753945.html Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль в Казахстане Наша национальная сборная по трековому велоспорту, которая принимает участие в соревнованиях в Астане, столице Казахстана, завоевала очередную медаль. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Марьям Гусейнова, выступавшая в открытом чемпионате страны, завершила соревнования с бронзовой медалью.
Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль в Казахстане
Наша национальная сборная по трековому велоспорту, которая принимает участие в соревнованиях в Астане, столице Казахстана, завоевала очередную медаль.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Марьям Гусейнова, выступавшая в открытом чемпионате страны, завершила соревнования с бронзовой медалью.
Наша велосипедистка, выступавшая среди девушек 2009-1010 годов рождения, заняла третье место в общем зачете среди 38 участниц соревнований по омниуму.
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