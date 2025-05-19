https://news.day.az/society/1753788.html В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 12 по 18 мая было обнаружено и обезврежено 36 противопехотных, 23 противотанковые мины, 377 неразорвавшихся боеприпаса. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 12 по 18 мая было обнаружено и обезврежено 36 противопехотных, 23 противотанковые мины, 377 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
Согласно информации, 1291,8 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Ранее в Карабахе свыше тысячи гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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