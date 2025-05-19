В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 12 по 18 мая было обнаружено и обезврежено 36 противопехотных, 23 противотанковые мины, 377 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Согласно информации, 1291,8 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее в Карабахе свыше тысячи гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.