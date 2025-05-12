В Карабахе продолжается очистка от неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных территориях Азербайджана с 5 по 11 мая было обнаружено и обезврежено 45 противопехотных, 32 противотанковые мины, 274 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Согласно информации, 1315,7 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.