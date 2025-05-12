https://news.day.az/politics/1752099.html В Карабахе продолжается очистка от неразорвавшихся боеприпасов На освобожденных территориях Азербайджана с 5 по 11 мая было обнаружено и обезврежено 45 противопехотных, 32 противотанковые мины, 274 неразорвавшихся боеприпаса. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
В Карабахе продолжается очистка от неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных территориях Азербайджана с 5 по 11 мая было обнаружено и обезврежено 45 противопехотных, 32 противотанковые мины, 274 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
Согласно информации, 1315,7 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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