В Японии разгорелся скандал из-за риса

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это оказался в центре скандала после заявления о том, что он никогда не покупает рис.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Saga Shimbun.

Чиновник во время официального мероприятия высказался о резком росте цен на рис в азиатской стране. В 2025 году стоимость риса в Японии увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Я чувствую свою ответственность [за рост цен на рис]. Но вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать", - сказал Таку Это.

Его слова вызвали широкий общественный резонанс.

В результате вопрос о неподобающем поведении министра был поднят на пресс-конференции генерального секретаря японского правительства Ёсимасы Хаяси. Однако чиновник после соответствующего вопроса впал в замешательство. Он почти полторы минуты молчал и ждал подсказок от помощников, после чего заявил об отсутствии у него достаточного количества информации и отказался комментировать произошедшее.

Ранее мы сообщали, что Япония планирует испытать рельсотрон, разработанный для защиты от гиперзвуковых ракет Китая и КНДР.