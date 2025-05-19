Сегодня Хагани Багирову исполнилось бы 80 лет

Автор: Теймур Атаев

Член Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс"

Без сомнений, далеко не каждому человеку удается заслужить, чтобы после его ухода из земной жизни, на протяжении последующих лет, о нем говорили только положительное. Причем как с профессиональной точки зрения, так и в контексте человеческих качеств. Одной из таких личностей является Хагани Багиров.

Уроженец Гянджи, Хагани муаллим - выпускник энергетического факультета АзИНЕФТЕХИМа (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Следом в его послужном списке - работа в Институте энергетики Академии наук Азербайджанской ССР и тресте "Азнефтьстройремонт". С 1968 г. Хагани Багиров - в рядах спецслужб, в рамках которых свою оперативную деятельность он начал с должности оперуполномоченного КГБ Нахчыванской АССР. Здесь нельзя не отметить, что с зачислением в органы безопасности Х. Багиров стал, если можно так выразиться, потомственным сотрудником спецслужб, так как и его отец - Акиф Багиров - посвятил свою жизнь органам КГБ.

Хагани муаллим работал на различных ответственных должностях в КГБ Азербайджанской ССР, включая и I отдел, как тогда именовалась разведка. Ну а на этапе становления независимого Азербайджана, в 1992 г., он был назначен зампредседателя Комитета по охране Государственной границы Азербайджанской Республики. Спустя год Хагани Багиров начинает руководить рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, без вести пропавших лиц и заложников. Ну а в 1995 г. он возвращается в родные, так сказать, пенаты. Правда, КГБ уже был преобразован в Министерство национальной безопасности (МНБ) Азербайджанской Республики, где с 1996 г. Х. Багиров стал начальником Архивного отдела, вскоре получившего статус Управления, во главе которого проработал вплоть до 2007 г., когда уволился из органов безопасности страны.

Здесь же заметим, что Х. Багиров - один из соавторов учебника "Краткая история органов госбезопасности Азербайджана", а также является редактором и консультантом серьезных исследований журналистки Ругии Алиевой: "Азербайджанцы в движении сопротивления во Франции, Италии и Югославии" и Soyqırım analardan başlayır.

Согласимся, что биография значительная. За которой, однако, кроется судьба человека со своими эмоциями, переживаниями, сложностями, успехами. В общем-то, все как у всех. Но, признаем, работа в органах безопасности - это, все же, особый мир. Потому что ты в постоянном контакте с людьми не только в "открытом", если можно так выразиться, доступе (или пространстве). А еще и нелегальном. Когда фактически несешь ответственность за их безопасность. Параллельно и за безопасность черпаемой информации. Плюс - нередко невозможность обнародовать ту или иную информацию, годами, если не конца пребывания на земле, скрывая важные моменты личной жизни от самых дорогих и близких.

Но именно эти тонкости и отличают практически всех сотрудников спецслужб от представителей других профессий. Да, безусловно, секретоносителей, в принципе, немало (как людей, так и организаций). Но все же именно сотрудники спецслужб живут и действуют в особом ключе. И это вполне понятно.

Хотя, опять-таки, для очень многих спецслужба - это всего лишь вербовка либо "съем информации". И иже с ними. Но ведь сотрудники - не бездушные люди. Это живые индивидуумы, создающие семьи, слушающие музыку, штудирующие литературу различных направлений, имеющие друзей и значительную когорту родственников и т. д. И никто не снимает с этих лиц семейных обязанностей, включая воспитание детей и аналогично. То есть "убежать от жизни" и находиться исключительно в разведо-контрразведывательном мире не получится по сути.

В случае с Хагани Багировым все это просматривается в особых красках. Преданный друг. Прекрасный сын, супруг, отец и дедушка. Человек, верный слову. Прекрасный рассказчик. Обладатель тонкого юмора. Но, возможно, одно из его важнейших качеств, потрясавших окружение как на рабочем месте, так и в "гражданской" жизни - оптимизм. При параллельной уверенности в завтрашнем дне.

К концу жизни у Хагани Багирова были проблемы со здоровьем. Да, не хочется сегодня об этом. Совершенно не хочется. Но не затронуть это невозможно.. Потому что так стоически он перенес все невзгоды. Спокойно. Мерно. Вне возложения на окружение поглощавшей его тяжести. И вся его жизнедеятельность в период болезни была направлена на то, чтобы не стать обузой для близких. И как же уникально он сумел добиться этого. Многие, не бывшие в курсе о том, что же с ним произошло, даже так до конца и не поняли своего рода героизма Хагани Багирова, блестяще превозмогавшего все трудности. Потому что он оставался точно таким, каким его все знали.

Последние строчки давались с трудом. Но параллельно и с так присущим непосредственно Х. Багирову оптимизмом. В том смысле, что на этом своем примере Хагани муаллим воспитывал детей и внуков. Ведь они видели его практически ежедневно.

Сегодня ему исполнилось бы 80 лет. Но, возможно, один из итогов его жизни состоит в том, что близкие, друзья и сослуживцы вспоминают о нем далеко не только в конкретную майскую дату, а неоднократно в течении лет, в которых его нет в земной жизни. И в наших сердцах и душе - он продолжает жить. Такой же мудрый и жизнерадостный!