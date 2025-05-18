Маск считает, что Франция пыталась вмешаться в выборы в Румынии

Илон Маск перепостил публикацию Павла Дурова о вмешательстве Франции в президентские выборы в Румынии.

Напомним, что Дуров заявил, что неназванное западноевропейское правительство (предположительно Франция) обратилось к Telegram с требованием заблокировать консервативные голоса перед выборами, но он категорически отказался ограничивать свободу слова румынских пользователей.

"Нельзя "защищать демократию", разрушая её. Либо есть свобода слова и честные выборы, либо нет. Румынский народ заслуживает и того, и другого", - написал Дуров, передает Day.Az.

Маск прокомментировал: "Верно!".

Отметим, что по итогам подсчета 62% бюллетеней, мэр Бухареста набирает 51,28% голосов. Кандидат от ультраправых Джордже Симион - 48,72%.