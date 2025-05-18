Во Франции занервничали из-за обвинений со стороны Дурова

Министерство иностранных дел Франции выступило с опровержением информации о вмешательстве Парижа в президентские выборы в Румынии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение ведомство разместило в X.

Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере опубликовал сообщение, в котором заявил, что отказался заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в ответ на просьбу властей одной западноевропейской страны сделать это. При этом Дуров, вероятно, подразумевал Францию, поскольку в свое сообщение добавил эмодзи багета.

"В Telegram и Twitter распространяются совершенно необоснованные обвинения в адрес Франции в том, что она якобы вмешивается в президентские выборы в Румынии. Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии", - отмечается в заявлении МИД республики. Также к сообщению прикреплен скриншот поста Дурова, на котором красными буквами написано слово "фейк".

В ведомстве выступили с утверждением, что "компетентные румынские власти суверенно отменили первый тур президентских выборов в декабре прошлого года" после вмешательства субъектов, якобы связанных с РФ.

16 мая президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам состоявшегося в албанской столице Тиране саммита Европейского политического сообщества выступил против возможной победы "антиевропейского" кандидата на выборах в Румынии, имея в виду лидера оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона.