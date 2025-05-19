https://news.day.az/society/1753794.html Дорожная полиция предупредила водителей Главное управление Государственной дорожной полиции МВД предупредило водителей в связи с туманной и дождливой погодой. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, из-за осадков и тумана на республиканских трассах видимость может снизиться до 500-1000 метров. Особенно сложной ситуация может стать утром и вечером, когда туман наиболее густой.
Дорожная полиция предупредила водителей
Главное управление Государственной дорожной полиции МВД предупредило водителей в связи с туманной и дождливой погодой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, из-за осадков и тумана на республиканских трассах видимость может снизиться до 500-1000 метров. Особенно сложной ситуация может стать утром и вечером, когда туман наиболее густой.
"В условиях плохой видимости у водителей существенно сужается поле зрения, что резко увеличивает риск серьезных ДТП, включая массовые столкновения", - говорится в обращении.
МВД призывает всех участников дорожного движения быть максимально осторожными.
Ранее сообщалось, что дождь и грозы накроют Баку и Абшерон.
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