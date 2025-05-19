В России крановщик покатал друга на огромной высоте

Крановщик покатал друга на огромных качелях в Приморье.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Соловей Ключе на улице Уютной идёт стройка. В перерывах рабочие развлекаются, как могут - поднимаются на большую высоту (значительно выше ближайших домов) и болтаются в воздухе.

Экстремально? Очень, но внутренний ребёнок явно в восторге.

Ранее мы сообщали, как в России грузовик повис на аварийном мосту.