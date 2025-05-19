https://news.day.az/unusual/1753780.html В России крановщик покатал друга на огромной высоте - ВИДЕО Крановщик покатал друга на огромных качелях в Приморье. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Соловей Ключе на улице Уютной идёт стройка. В перерывах рабочие развлекаются, как могут - поднимаются на большую высоту (значительно выше ближайших домов) и болтаются в воздухе. Экстремально?
В России крановщик покатал друга на огромной высоте - ВИДЕО
Крановщик покатал друга на огромных качелях в Приморье.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Соловей Ключе на улице Уютной идёт стройка. В перерывах рабочие развлекаются, как могут - поднимаются на большую высоту (значительно выше ближайших домов) и болтаются в воздухе.
Экстремально? Очень, но внутренний ребёнок явно в восторге.
Ранее мы сообщали, как в России грузовик повис на аварийном мосту.
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