В России грузовик повис на аварийном мосту

Грузовик "Урал" застрял на аварийном мосту в Муйском районе Бурятии.

Как передает Day.Az, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, что машина повисла на днище, а два колеса "Урала" оказались в воздухе. Полотно моста незначительно шире колеи грузового автомобиля.

Отмечается, что Витимский мост построили в 1984 году в качестве временного. Позже по нему запретили ездить из-за аварийного состояния, но замену устаревшей конструкции не построили.