https://news.day.az/world/1753705.html В России грузовик повис на аварийном мосту - ВИДЕО Грузовик "Урал" застрял на аварийном мосту в Муйском районе Бурятии. Как передает Day.Az, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot. На записи видно, что машина повисла на днище, а два колеса "Урала" оказались в воздухе. Полотно моста незначительно шире колеи грузового автомобиля.
В России грузовик повис на аварийном мосту - ВИДЕО
Грузовик "Урал" застрял на аварийном мосту в Муйском районе Бурятии.
Как передает Day.Az, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.
На записи видно, что машина повисла на днище, а два колеса "Урала" оказались в воздухе. Полотно моста незначительно шире колеи грузового автомобиля.
Отмечается, что Витимский мост построили в 1984 году в качестве временного. Позже по нему запретили ездить из-за аварийного состояния, но замену устаревшей конструкции не построили.
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