https://news.day.az/unusual/1753823.html Первая музыкальная дорога заработала в Турции - ВИДЕО В Турции заработал первый в стране участок "музыкальной дороги". Как передает Day.Az, на специально оборудованной полосе автомобиль при движении с определённой скоростью воспроизводит мелодию за счёт дорожной разметки.
Первая музыкальная дорога заработала в Турции - ВИДЕО
В Турции заработал первый в стране участок "музыкальной дороги".
Как передает Day.Az, на специально оборудованной полосе автомобиль при движении с определённой скоростью воспроизводит мелодию за счёт дорожной разметки.
Этот инновационный подход направлен на повышение концентрации водителей и соблюдение скоростного режима, что, как ожидается, поможет сократить число дорожных происшествий.
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