Первая музыкальная дорога заработала в Турции

В Турции заработал первый в стране участок "музыкальной дороги".

Как передает Day.Az, на специально оборудованной полосе автомобиль при движении с определённой скоростью воспроизводит мелодию за счёт дорожной разметки.

Этот инновационный подход направлен на повышение концентрации водителей и соблюдение скоростного режима, что, как ожидается, поможет сократить число дорожных происшествий.

Ранее мы сообщали, что В Стамбуле прошли Дни азербайджанского кино.