В Стамбуле прошли Дни азербайджанского кино

По инициативе министерства культуры Азербайджана, Агентства по кинематографии Азербайджана, а также при содействии министерства культуры и туризма Турции и при поддержке Азербайджанского культурного центра, действующего при посольстве в Анкаре, в Стамбуле были проведены Дни азербайджанского кино, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

С 12 по 14 мая были представлены фильмы, созданные в последние годы. Директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов отметил, что в рамках программы в Бахчешехирском университете, Стамбульском университете и кинотеатре Atlas были показаны фильмы "Райский сон" (Cənnət yuxusu) Эльхана Джафарова, "Монолог одинокого человека" (Tənha insanın monoloqu) Эмина Эфендиева и "Красный сад" (Qırmızı bağ) Мирбалы Салимли. Эти картины были с интересом восприняты турецкой публикой и любителями кино.

Все три фильма, представленные вниманию зрителей, вызвали живой интерес, в том числе и среди известных деятелей турецкого кинематографа.

В рамках визита также состоялась встреча азербайджанской делегации с представителями Главного управления по кинематографии министерства культуры и туризма Турции, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.