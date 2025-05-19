Макрона жестко раскритиковали за неуместное поведение на саммите в Албании

Французский политик Флориан Филиппо высмеял президента Эммануэля Макрона за его поведение на саммите Европейского политического общества в Албании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", в соцсети X он опубликовал совместное фото лидеров, где Макрон, в отличие от остальных, демонстрирует два больших пальца вверх с улыбкой.

"И угадайте, кто тут единственный придурок, абсолютно довольный собой, поднимает вверх оба больших пальца с дурацкой довольной ухмылкой?!" - написал Филиппо.

На фотографии, сделанной во время мероприятия, Макрон выделяется на фоне других политиков, сохраняющих сдержанность. Филиппо назвал жест президента "глупым" и неуместным для официального события.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон был унижен на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в столице Албании.