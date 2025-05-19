Что обсуждали Вэнс, Рубио и Зеленский в Риме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио обсудили с Володимиром Зеленским ход переговоров по украинскому урегулированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Вэнс, Рубио и Зеленский во время встречи в Риме "обсудили общую цель" по урегулированию конфликта и "поделились последними данными касательно хода переговоров о прекращении огня и устойчивом мире". 18 мая Вэнс и Рубио присутствовали на инаугурационной мессе понтификата Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговоры.