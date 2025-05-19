В Баку съедутся главы антикоррупционных структур стран-членов ОИС

В следующем году в Баку состоится третье заседание руководителей антикоррупционных структур стран-членов Организации исламского сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что сегодня состоялась встреча генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева и главы Управления по административному контролю и прозрачности Катара Хамада бин Насерва Аль-Миснада.

Высоко оценив существующие отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами, Кямран Алиев подчеркнул, что особое значение придается проведению в 2026 году в Баку 3-го заседания руководителей антикоррупционных структур стран-членов ОИС, отметил важность расширения совместного сотрудничества в рамках сети GlobE и других международных платформ.

Хамад бин Насерв Аль-Миснад высоко оценил результаты, достигнутые Азербайджаном в области борьбы с коррупцией, и его вклад в международное сотрудничество. Он подчеркнул важность вклада прокуратуры Азербайджана в развитие обмена опытом и взаимного сотрудничества международных платформ.