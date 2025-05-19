Трамп начнет расследование в отношении Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, обвинив ее штаб в "незаконных выплатах" знаменитостям.

Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику Джо Байдену, у которого был диагностирован рак простаты.