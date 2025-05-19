https://news.day.az/world/1753789.html Трамп начнет расследование в отношении Камалы Харрис Президент США Дональд Трамп потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, обвинив ее штаб в "незаконных выплатах" знаменитостям. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.
Трамп начнет расследование в отношении Камалы Харрис
Президент США Дональд Трамп потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, обвинив ее штаб в "незаконных выплатах" знаменитостям.
Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.
Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику Джо Байдену, у которого был диагностирован рак простаты.
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