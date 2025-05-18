ЦАХАЛ объявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа

Израильские сухопутные войска начали "широкомасштабные наземные операции" на севере и юге сектора Газа в рамках объявленной операции "Колесницы Гидеона", сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

В операциях участвуют как действующие военнослужащие, так и резервисты. ЦАХАЛ отмечает, что за прошедшую неделю для поддержки наземных операций и срыва подготовки палестинского исламистского движения ХАМАС израильские военно-воздушные силы нанесли серию ударов, поразив более 670 объектов группировки.

Среди пораженных целей были склады с оружием, пусковые установки противотанковых ракет, объекты подземной инфраструктуры и члены движения, которых израильская сторона считает террористами, сказано в публикации.

"Военно-воздушные силы Израиля продолжают оказывать постоянную поддержку действующим войскам в секторе Газа. На данный момент военнослужащие ликвидировали десятки террористов, демонтировали объекты террористической инфраструктуры на поверхности и под землей и в настоящее время размещаются на ключевых позициях в секторе Газа. Армия обороны Израиля продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газа по мере необходимости, чтобы защитить гражданское население Израиля", - говорится в заявлении.