Азербайджанский информационный портал Day.Az укрепил свои позиции в качестве лидирующего русскоязычного СМИ Южного Кавказа, свидетельствуют последние данные независимой мониторинговой платформы "Медиалогия".

Так, по данным платформы, Day.Az возглавляет медиарейтинг СМИ, работающих на русском языке в Азербайджане, а в двух других странах региона - Армении и Грузии входит в ТОП-10.

Результаты по странам:

1. В Азербайджане Day.Az уверенно лидирует с медиаиндексом 22 078 и заметностью объектов 27 760. Издание с заметным отрывом опережает коллег из других азербайджанских СМИ.

*Необходимо отметить, что агентство Trend, представленное в списке, публикует исключительно свои новости, распространяя большую их часть на русском и английском языках с помощью собственного информационного терминала. Эти новости отсутствуют в открытом доступе.

2. В медиапространстве Грузии Day.Az занимает 4-е место, опередив несколько локальных ресурсов. Day.Az и Trend - единственные азербайджанские СМИ в десятке главных медиаресурсов на грузинском рынке.

3. В Армении Day.Az стал единственным азербайджанским медиа, стабильно попадающим в местный медиарейтинг. Day.Az занимает 8-е место в десятке самых популярных СМИ в Армении.

Показатели цитируемости в трех странах региона подчеркивают, что Day.Az превратился во влиятельную региональную информационную платформу.