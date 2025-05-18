Во Франции допустили референдум по вопросу об эвтаназии

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение общенационального референдума по вопросу разрешения эвтаназии. Об этом сообщила газета Le Monde, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французский лидер уточнил, что референдум могут провести, если соответствующий законопроект будет заблокирован парламентом. Тогда жители страны смогут самостоятельно определить судьбу документа. При этом, по информации издания, инициатива вызвала споры в обществе.

Так, министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что люди станут чаще просить об эвтаназии, чем об оказании медицинской помощи. По его словам, подобное решение "противоречит концепции человеческого братства", в связи с чем обществу больше нужны паллиативные услуги.

При этом министр труда, здравоохранения, солидарности и семьи Катрин Вотрен подчеркнула, что легализация эвтаназии позволит сделать процедуру "альтернативой невыносимым страданиям".