Опровергнута одна из популярных гипотез о жизни на Марсе

Ученые из Университета Брауна в США и Университета Берна в Швейцарии поставили под сомнение гипотезу о наличии воды на современном Марсе. Ранее считалось, что загадочные темные полосы на склонах кратеров и обрывов - возможный признак сезонных потоков жидкой воды. Однако новое исследование указывает на совершенно иную причину: пыль и ветер.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Для анализа исследователи применили алгоритмы машинного обучения, обучив модель на изображениях марсианских склонов. Система проанализировала более 86 тысяч спутниковых снимков и создала первую в своем роде глобальную карту более полумиллиона таких полос, известных как склоновые полосы.

Сравнив эти данные с картами температуры, влажности и других факторов, ученые пришли к выводу: образования не связаны с жидкой водой. Зато они четко коррелируют с повышенными скоростями ветра и отложениями пыли.

Полосы, скорее всего, образуются в результате обвалов тонкого слоя пыли по крутым склонам. В некоторых случаях их могут провоцировать удары метеоритов или пылевые вихри. При этом полосы выглядят как потоки воды только на орбитальных снимках, но фактически не содержат влаги.

"Наше исследование показывает, что эти структуры формируются в сухих условиях. Мы не нашли никаких признаков жидкой воды", - отметил Адомас Валантинес из Университета Брауна, соавтор работы.

Если склоновые полосы действительно не содержат воды, это снижает вероятность того, что они могут быть обитаемыми. А значит, такие регионы менее подвержены риску загрязнения земной микрофлорой, которую могут случайно привезти с собой космические аппараты. Это упрощает выбор целей для будущих миссий, которые должны изучать Марс, не нарушая потенциальные условия для местной жизни.

"Вот в чем преимущество анализа больших данных", - добавил Валантинес. - "Мы можем отвергать одни гипотезы, не покидая орбиты, и сосредоточиться на действительно перспективных направлениях исследований".

Ранее мы сообщали, что спутники NASA запечатлели у южного побережья Австралии обширную светящуюся массу морских обитателей.