https://news.day.az/world/1753964.html Начался телефонный разговор Путина и Трампа Начался телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. Новость обновляется
Начался телефонный разговор Путина и Трампа
Начался телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Новость обновляется
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