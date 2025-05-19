ООН и Президентский совет Ливии договорились о создании комитета по перемирию

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и Президентский совет, выступающий в качестве главнокомандующего ливийскими ВС на западе страны, создали комитет по перемирию для поддержания режима прекращения огня в столице.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МООНПЛ, опубликованном на официальной странице миссии в X.

"Создание комитета во главе с начштаба ливийской армии генерал-майором Мухаммедом аль-Хаддадом отражает приверженность всех сторон недопущению дальнейшей эскалации и обеспечению соблюдения своих обязательств в соответствии с международным правом в области прав человека и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.

Миссия также выразила обеспокоенность "в связи с сообщениями о жертвах среди гражданского населения в ходе вспыхнувшего на прошлой неделе насилия", и призывала "к немедленному, постоянному и безоговорочному прекращению огня".

Обстановка в Триполи обострилась вечером 12 мая, когда на юге столицы начались столкновения между 444-й боевой бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Причиной эскалации стала гибель руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли. Столкновения продолжались несколько часов, после чего Минобороны в Правительстве национального единства (ПНЕ) объявило об успешном завершении операции по обеспечению безопасности в столице, а премьер-министр Абдель Хамид Дбейба обнародовал ряд решений, направленных на реструктуризацию служб безопасности в Триполи.

Это решение вызвало недовольство и привело к новым столкновениям в столице. По данным ливийских СМИ, только за одну ночь погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе мирные граждане, около 70 получили ранения. 14 мая в Триполи прошли первые массовые выступления. Жители столицы возложили ответственность за кровопролитие на правительство Дбейбы и потребовали его отставки.

По последним данным, в результате обстрела со стороны лояльных ПНЕ сил в столице в ночь на субботу погиб один протестующий, несколько человек ранены. В ответ на протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек, несколько министров и замминистров в кабинете Дбейбы подали прошение об отставке.

Ранее мы сообщали, что протесты против лидера Правительства Национального Единства, контролирующего запад Ливии включая столицу, снова охватили Триполи.