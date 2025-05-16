https://news.day.az/world/1753101.html Ливию захлестнула волна протестов - ВИДЕО Протесты против лидера Правительства Национального Единства, контролирующего запад Ливии включая столицу, снова охватили Триполи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ливию захлестнула волна протестов - ВИДЕО
Протесты против лидера Правительства Национального Единства, контролирующего запад Ливии включая столицу, снова охватили Триполи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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