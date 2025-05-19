В Гахе автобус выгорел дотла

В Гахе полностью сгорел автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, принадлежащий жителю Гаха Мухаммеду Абдукерим оглу Гурбанову, полностью выгорел в огне.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи в самом городе Гах.

В результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент по этому случаю ведётся расследование.

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