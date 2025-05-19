https://news.day.az/society/1753772.html В Гахе автобус выгорел дотла В Гахе полностью сгорел автобус. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, принадлежащий жителю Гаха Мухаммеду Абдукерим оглу Гурбанову, полностью выгорел в огне. Инцидент произошёл около трёх часов ночи в самом городе Гах. В результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент по этому случаю ведётся расследование.
В Гахе автобус выгорел дотла
В Гахе полностью сгорел автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автобус, принадлежащий жителю Гаха Мухаммеду Абдукерим оглу Гурбанову, полностью выгорел в огне.
Инцидент произошёл около трёх часов ночи в самом городе Гах.
В результате возгорания никто не пострадал. В настоящий момент по этому случаю ведётся расследование.
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