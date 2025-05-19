Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

То, что сегодня корчится в Ереване под вывеской "государственных институтов Нагорного Карабаха", - не просто фарс. Это - жалкое посмертное поскрипывание политического зомби, у которого сгнили не только легитимность и мораль, но и остатки здравого смысла. Перед нами - сброд политических проституток, исторических мародёров и медийных трупов, которые вместо того чтобы исчезнуть с достоинством, устроили в столице блеклой Армении жалкий балаган в духе провинциального кукольного театра. Только куклы эти - без нитей, без зрителей, без сцены. Один лишь пыльный сундук иллюзий, доверху набитый нафталином из девяностых.

Они называют себя "парламентом" - но какой у них мандат, кроме страха и поражения? Кто их выбирал? Кому они подотчётны? На кого они ссылаются? На Конституцию, которой никогда не существовало в правовом поле? Или на волю народа, которого больше нет в пределах той земли, за которую они блеют свои жалкие заявления? Это не парламент - это тень от палатки, забытой на пепелище. Это не власть - это ритуальная декорация для внутреннего потребления самых безнадёжных фанатиков, отказывающихся признать простую вещь: история о так называемой "НКР" закончилась. Без продолжения. Без титров. С чёрным экраном.

То, что эти беглецы и трусы, покинувшие Карабах в день, когда туда вошли азербайджанские силы, сегодня снова примеряют на себя погоны "лидеров", - это уже не шизофрения. Это оскорбление самой идеи политики. Это беззубая имитация "государственности" со дна армянского информационного болота, где отчаяние перемешано с жалостью к себе и иллюзией мести. Они сидят в Ереване, будто в политической резервации, и играют в "министров", "депутатов", "президентов" - не понимая, что весь этот цирк интересен только как объект наблюдения для историков патологий, а не для дипломатии.

Это даже не клоунада. Клоуны хотя бы приносят радость. Эти - вызывают отвращение. У них нет ни страны, ни армии, ни флага, ни электората, ни даже реального адреса - кроме адреса позора, по которому им давно пора было бы заткнуться и исчезнуть. Но вместо этого они пускают слюни на мраморные столы ереванских гостиниц и называют это "заседаниями парламента".

Их место - не в дипломатических процессах, а в приложениях к уголовным делам. Их подписи - не документы, а каракули проигравших. Их "решения" - не акты, а манифесты политической импотенции. И если Ереван по-прежнему даёт приют этому шапито - значит, он либо не контролирует собственную территорию, либо сознательно инкубирует сепаратизм, который уже сожрал поколение армян и теперь грозит сожрать и остатки будущего.

... Срок полномочий так называемого "парламента Нагорного Карабаха", избранного ещё весной 2020 года, истёк 21 мая 2024 года. Всё. Это конец. Юридически - окончательная смерть. Но эти люди, паразитирующие на иллюзиях прошлого, решили просто "продлить" себе полномочия. Ссылаясь на собственные поправки к собственной же "конституции" - документа, не признанного ни одним государством мира.

И вот теперь этот "парламент" собирается избрать нового "президента". Где? В Ереване. Для кого? Для беженцев, которые давно рассредоточились по Армении, Европе и России. Ради чего? Чтобы сохранить фикцию. Чтобы продолжить притворяться, что нечто, давно уничтоженное, всё ещё дышит.

Это не политика. Это - пародия. Это - жалкая агония движения, которое десятилетиями держалось на штыках, шантаже и молчаливом попустительстве внешних игроков.

Резолюции Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884 однозначно подтверждают: Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана. Без сносок. Без "но". Без "особых статусов".

Европейский суд по правам человека в деле Chiragov and Others v. Armenia установил: "Армения осуществляла контроль над оккупированной территорией". А это значит, что именно Армения несёт полную ответственность за всё: за изгнание азербайджанцев, за разрушение городов, за развал школ и мечетей, за превращение некогда цветущего региона в зону гуманитарной пустоты.

Формирование, именовавшее себя "Нагорно-Карабахской Республикой", не имело и не имеет никакой легитимности. Это был результат насилия, поддерживаемый штыками, а не голосами. С момента завершения контртеррористической операции в сентябре 2023 года - это не просто нелегитимное, а несуществующее образование. Точка.

И вот теперь - в 2025 году - группа людей, лишённых территории, власти, институций и электората, заявляет, что будет избирать нового президента. Не через выборы, а кулуарно - "парламентом", полномочия которого истекли. Это не просто юридический нонсенс. Это акт самозванства в чистом виде. Они заседают в чужой столице, без мандата и без политического основания. Представляют никого. Говорят от имени ничего.

Их деятельность - это не просто нелепая фикция. Это опасная провокация, способная разрушать мирный процесс, подрывать региональную безопасность и легализовать реваншизм в новой обёртке.

Кому выгоден этот театр теней? Тем, кто не заинтересован в мире. Тем, кто боится признать свою историческую и политическую катастрофу. Тем, кто делает ставку на вечный конфликт, потому что мир не приносит им власти, только ответственность.

Что именно эти "институты" делают в Ереване? Почему Армения позволяет на своей территории существование нелегитимного политического образования, представляющего ликвидированное сепаратистское движение? Как это согласуется с заявлениями армянского руководства о стремлении к нормализации отношений с Азербайджаном?

Можно представить, что сказали бы в Париже, если бы в Берлине заседал "парламент независимой Бретани". Или какова была бы реакция в Мадриде, если бы в Лондоне открылся офис "республики Каталония" и избирал своего "президента"?

В любом другом случае - это была бы дипломатическая катастрофа. Но в армянском исполнении сепаратизм подаётся как "тоска по утраченной государственности". Как будто речь идёт о театральном кружке, а не об одной из самых кровавых оккупаций в постсоветской истории.

Вся эта "политическая активность" завёрнута в обёртку высоких слов: "права народа", "государственные институты", "конституционная преемственность". Но позвольте - это кто говорит о правах? Те, кто десятилетиями проводил этническую чистку? Кто разрушал села, сжигал дома, превращал мечети в хлевы, а людей - в беженцев? Кто устроил бойню в Ходжалы, кто блокировал любые попытки мирного урегулирования?

У этой выдуманной политической единицы нет ни истории, ни будущего. Только уголовное прошлое.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Законно. Сдержанно. Без оккупации чужих территорий. Без этнической дискриминации. Без разрушения храмов, без тотального преследования мирного населения. Операция в Карабахе стала эталоном контртеррористического реагирования: быстро, чётко, с минимальными потерями и с полным соблюдением норм международного права.

Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - это не просто череда переговоров. Это - исторический шанс для всего региона избавиться от раковой опухоли сепаратизма. И если в этот момент Ереван позволяет существовать на своей территории "сборному пункту" фантомного государства, это не нейтралитет. Это - соучастие.

Сохраняя и подпитывая политическую фикцию "карабахских институтов", Армения сознательно бросает вызов не только Баку, но и всем международным усилиям по обеспечению стабильности. Это удар по доверию, по дипломатии, по перспективам любой нормализации.

Если кто-то в Ереване думает, что можно играть в двуличную игру - с одной стороны посылать сигналы о миролюбии, а с другой укрывать политических мертвецов с их подписями и "мандатами" - пусть вспомнит: реваншизм в истории всегда заканчивается трагедией. И не только для реваншистов.

Азербайджан ясно дал понять: никакого второго шанса сепаратизму не будет. Карабахский вопрос закрыт. Не в повестке. Не на переговорах. Не в дипломатии. Ни при каких условиях. Его нет - как нет "республики Карабах", как нет "президента Карабаха", как нет и "парламента".

Поэтому любое действие, направленное на реанимацию этих структур, будет рассматриваться не как политическая позиция, а как провокация. Как угроза суверенитету. Как прямая враждебность. И ответ будет соответствующим - юридическим, политическим, информационным, при необходимости и силовым.

У Еревана сегодня есть выбор: либо очистить своё пространство от теней прошлого и стать реальным участником новой архитектуры мира в регионе. Либо продолжить играть с огнём - и рано или поздно обжечься так, что уже не останется ни иллюзий, ни оправданий.

Те, кто сегодня пытается воскресить этот фантом, не заслуживают ни жалости, ни внимания, ни диалога. Только демонтажа - холодного, юридически выверенного и без малейших уступок.

Потому что диалог возможен с теми, кто признаёт реальность. А не с теми, кто живёт в иллюзиях, питается прошлым и угрожает будущему.

И если кто-то ещё не понял: "Нагорный Карабах" - это не тема переговоров, а эпитафия. Это не флаг, а улика. Это не институты, а останки. А попытка вдохнуть жизнь в этот труп - не акт политической воли, а преступление против мира.

Сегодня не время для дипломатических условностей. Сегодня время закрыть последнюю страницу и выбросить ключ. Карабах - это Азербайджан!

Без запятых, без скобок, без "но".

И каждый, кто попытается переписать эту истину, будет раздавлен весом её реальности. История уже выбрала сторону.

Остальным остаётся лишь смириться - или исчезнуть.