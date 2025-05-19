В Азербайджане будут созданы свободные от болезней животных зоны

В Азербайджане начат процесс создания зон, свободных от болезней животных, на территории Восточного Зангезура, Карабахского экономического региона (включая Зангилан, Джабраил, Губадлы и частично - Физули, Ходжавенд и Лачин), а также в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности (AQTA), в этих зонах особое внимание будет уделено борьбе с ящуром.

На первом этапе планируется добиться статуса "свободной зоны при наличии вакцинации". Для этого пройдут эпизоотические, диагностические и логистические мероприятия, после чего во Всемирную организацию по охране здоровья животных (WOAH) будет направлена соответствующая заявка.

Азербайджан уже признан свободным от чумы мелких жвачных животных и высокопатогенного птичьего гриппа - этот статус страна получила в 2024 году. Кроме того, сохраняется статус, полученный ранее: отсутствие африканской чумы свиней и африканской чумы лошадей.

Согласно международным торговым нормам, экспорт животных и продукции животного происхождения возможен только из стран, свободных от болезней. Если это невозможно - поставки разрешаются из отдельных регионов с официально признанным здоровым статусом.

Получение такого статуса в Восточном Зангезуре, Карабахе и Нахчыване существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана и упростит транзит продукции животного происхождения через страну.

Ранее сообщалось, что Азербайджан готовит новую программу по продовольственной безопасности.