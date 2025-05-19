Названа общая площадь жилищного фонда в Азербайджане

Общая площадь жилищного фонда в Азербайджане за последние 20 лет увеличилась в 1,6 раза - со 125 миллионов квадратных метров в 2003 году до 200,7 миллиона квадратных метров в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований, депутат Захид Орудж на конференции на тему "Новые ожидания в развитии жилищного фонда города Баку".

По его словам, 93% жилищного фонда, или 187 млн квадратных метров находятся в частной собственности населения.

"За последние 10 лет средняя площадь жилья на 1 человека выросла с 17,6 до 20,8 квадратных метра", - добавил депутат.

Ранее в Азербайджане было утверждено дополнение к Жилищному кодексу.