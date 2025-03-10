Президент Ильхам Алиев утвердил дополнение к Жилищному кодексу Азербайджана в связи с социальным наймом

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, граждане Азербайджана смогут быть поставлены на учет как нуждающиеся в жилой площади для получения жилья из государственного жилищного фонда по договору социального найма только один раз.