https://news.day.az/officialchronicle/1735818.html Президент Ильхам Алиев утвердил дополнение к Жилищному кодексу Азербайджана в связи с социальным наймом Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики".
Президент Ильхам Алиев утвердил дополнение к Жилищному кодексу Азербайджана в связи с социальным наймом
Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, граждане Азербайджана смогут быть поставлены на учет как нуждающиеся в жилой площади для получения жилья из государственного жилищного фонда по договору социального найма только один раз.
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