Израиль задействовал 5 дивизий в операции в Газе

В секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" действуют пять дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в ходе брифинга глава армейской пресс-службы Эфи Дефрин.

"Армия под руководством Южного командования начала операцию "Колесницы Гидеона". Эта операция направлена на достижение всех целей войны в Газе - возвращение заложников и ликвидацию правления ХАМАС. За последние несколько ночей мы осуществили предварительные удары, а в настоящее время в секторе Газа действуют пять дивизий", - заявил Дефрин.

По его словам, в рамках начатых наземных маневров армия Израиля "усилит оперативный контроль в секторе Газа и разделит его территорию на части", а также выведет население из всех зон, где будут вестись боевые действия. В частности, "оперативный контроль" будет подразумевать "зачистку районов от вражеского присутствия и нанесение ударов по террористическим объектам как на поверхности, так и под землей", продолжил он.

"Мы [Израиль] находимся в затяжной войне, операция "Колесницы Гидеона" - еще один этап войны "Железные мечи" [в секторе Газа]", - отметил Дефрин. По его словам, Израиль "провел масштабный призыв резервистов в свете потребностей операции".

Утром 18 мая Армия обороны Израиля объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".