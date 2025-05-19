В Абшеронском районе приостановили работу опасного детского центра

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провела проверку детского развлекательного центра в городе Хырдалан Абшеронского района и выявила серьёзные нарушения правил пожарной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службы ведомства, инспекторы обнаружили отсутствие автоматической пожарной сигнализации и первичных средств тушения пожара, применение легко воспламеняющихся отделочных материалов, нарушение требований к электрооборудованию, а также отсутствие обязательного страхования недвижимого имущества.

Специалисты МЧС пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация центра в таком состоянии создаёт серьёзную угрозу возникновения пожара с быстрым распространением огня и возможными трагическими последствиями.

В связи с выявленными нарушениями было принято решение приостановить работу детского развлекательного центра в Хырдалане. Копия предписания была передана представителю заведения.

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