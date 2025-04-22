https://news.day.az/society/1746755.html В Тертере приостановили работу опасного цеха - ВИДЕО Служба государственного противопожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность ещё одного пожароопасного объекта.
В Тертере приостановили работу опасного цеха - ВИДЕО
Служба государственного противопожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность ещё одного пожароопасного объекта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в ходе проведённой проверки на предприятии по переработке подсолнечника, расположенном в селе Дюерли Тертерского района, было выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности.
Было принято решение о приостановлении деятельности цеха.
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