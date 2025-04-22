В Тертере приостановили работу опасного цеха

Служба государственного противопожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность ещё одного пожароопасного объекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в ходе проведённой проверки на предприятии по переработке подсолнечника, расположенном в селе Дюерли Тертерского района, было выявлено множество нарушений требований пожарной безопасности.

Было принято решение о приостановлении деятельности цеха.