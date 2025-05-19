Turkish Airlines увеличивает число рейсов между Турцией и Грузией

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines расширила полётную программу между Турцией и Грузией, увеличив общее число рейсов до 48 в неделю, передает Day.Az.

Согласно информации, число рейсов по маршруту Стамбул - Тбилиси выросло с 32 до 34, а между Стамбулом и Батуми - с 11 до 14.

Как отметил глава представительства авиакомпании в Грузии Кенан Индже, рост частоты полётов отражает стратегическую значимость Грузии и способствует развитию туризма, торговли и культурного обмена.