https://news.day.az/tourism/1753735.html Turkish Airlines увеличивает число рейсов между Турцией и Грузией Турецкая авиакомпания Turkish Airlines расширила полётную программу между Турцией и Грузией, увеличив общее число рейсов до 48 в неделю, передает Day.Az. Согласно информации, число рейсов по маршруту Стамбул - Тбилиси выросло с 32 до 34, а между Стамбулом и Батуми - с 11 до 14.
Turkish Airlines увеличивает число рейсов между Турцией и Грузией
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines расширила полётную программу между Турцией и Грузией, увеличив общее число рейсов до 48 в неделю, передает Day.Az.
Согласно информации, число рейсов по маршруту Стамбул - Тбилиси выросло с 32 до 34, а между Стамбулом и Батуми - с 11 до 14.
Как отметил глава представительства авиакомпании в Грузии Кенан Индже, рост частоты полётов отражает стратегическую значимость Грузии и способствует развитию туризма, торговли и культурного обмена.
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