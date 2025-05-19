Добившаяся высоких результатов на чемпионате мира сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась на родину
Члены сборной Азербайджана по кунг-фу, добившиеся высоких результатов на чемпионате мира в итальянском городе Перуджа, вернулись на родину.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ, болельщики и близкие спортсменов.
Наши спортсмены, выступившие в категории Light sanda, завершили соревнования, завоевав в целом 7 медалей - 5 золотых и 2 серебряные.
В соревнованиях среди девочек чемпионкой мира стала дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, внучка Президента Ильхама Алиева Амина Алиева (11 лет, 38 кг).
Среди мальчиков золото завоевали Расул Аскеров (11-12 лет, 36 кг), Гусейн Алиев (13-15 лет, 48 кг), Тогрул Микаилов (взрослые, 65 кг), Эллер Оруджев (взрослые, 75 кг), а серебро - Али Бахышов (11-12 лет, 33 кг) и Акбер Ахмедзаде (13-15 лет, 70 кг).
С этим результатом сборная Азербайджана заняла 3-е место в командном зачете.
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