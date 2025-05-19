Разработан метод обучения роботов без участия человека
Ученые из Университета Суррея и Гамбургского университета разработали метод, позволяющий обучать и тестировать социальных роботов без участия человека. Новая технология открывает путь к более масштабным и быстрым исследованиям в области социального взаимодействия роботов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает International Conference on Robotics and Automation (ICRA).
Социальные роботы используются в образовании, здравоохранении и клиентском сервисе, взаимодействуя с людьми с помощью речи, жестов и мимики.
Исследователи создали модель предсказания направлений взгляда - так называемую scanpath model, - которая позволяет таким роботам "угадывать", куда человек посмотрел бы в конкретной социальной ситуации. Используя два открытых набора данных, ученые доказали, что роботы могут имитировать движения глаз, похожие на человеческие.
"Наш подход позволяет проверить, обращает ли робот внимание на нужные вещи - так же, как это сделал бы человек - и все это без участия живых людей в реальном времени", - объяснил доктор Ди Фу, соавтор исследования и преподаватель когнитивной нейронауки. - "Особенно важно, что наша система остается надежной даже в шумной и непредсказуемой среде".
Новый метод позволяет оценивать, насколько "внимателен" робот, сравнивая его реакцию с данными о том, куда смотрят люди в похожих ситуациях - без необходимости в сложных и дорогих экспериментах с участием добровольцев.
"Мы хотим применить эту технологию для создания роботов с повышенной социальной чувствительностью, способных ориентироваться в более сложных и разнообразных сценариях общения", - добавил доктор Фу.
Теперь роботы не просто повторяют за человеком - они учатся предугадывать, как он поведет себя. По мнению исследователей, это большой шаг на пути к более умным и чутким машинам.
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