Фабрика в Шэньчжэне переходит на роботизированное производство

Роботы на фабрике в Шэньчжэне заменяют персонал.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что китайский технологический гигант Alibaba разработал инновационный метод, позволяющий существенно снизить затраты на обучение больших языковых моделей (LLM). Новая технология, получившая название ZeroSearch, по утверждению компании, способна сократить расходы на сбор данных до 88% по сравнению с традиционными подходами, основанными на использовании внешних поисковых сервисов.