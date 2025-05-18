Резкое ухудшение погоды в Азербайджане

В Азербайджане с 19 по 20 мая ожидается ухудшение погодных условий. Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в некоторых регионах страны пройдут дожди с перерывами, в отдельных местах осадки будут интенсивными и сопровождаться грозами, усилением ветра, подъёмом уровня воды в реках, а также риском возникновения селевых потоков и наводнений. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с предупреждением, призвав соблюдать меры предосторожности.

Как передает Day.Az, особое внимание обращается на необходимость избегать нахождения в зонах, подверженных наводнениям и селям. В случае резкого подъёма уровня воды гражданам рекомендуется немедленно подняться на возвышенные участки местности. Ветреная погода также создаёт угрозу: жителям советуют держаться подальше от временных конструкций, рекламных щитов, высоких деревьев, линий электропередачи и металлических объектов. Из-за сложности в тушении пожаров при сильном ветре подчёркивается важность соблюдения правил противопожарной безопасности. Водителям маломерных судов напоминают, что выход в море при таких погодных условиях запрещён.

Во время грозы МЧС рекомендует отключить все электроприборы, воздержаться от разговоров по телефону (включая мобильные устройства), не приближаться к металлическим элементам, антеннам и водостокам. Не стоит прятаться под высокими деревьями - лучше выбирать более низкое и укрытое место. Если гроза застала в автомобиле, следует остановить транспортное средство, закрыть окна и переждать опасный момент внутри машины.

В министерстве подчёркивают: игнорирование простых правил безопасности может привести к трагическим последствиям.

Напомним, что с подробным прогнозом погоды на неделю можно ознакомиться по ссылке.