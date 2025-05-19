Цифровизация должна стать приоритетом для устойчивой экономики

Цифровизация должна охватывать все слои общества и стать основой устойчивого и справедливого экономического роста.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор банка "Аль Салам" (Алжир) Хидер Нассер в ходе панельной дискуссии на тему "Цифровые решения для расширения возможностей МСП и содействия социально-экономическому развитию", проходившей в рамках Ежегодного собрания Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

По его словам, одной из главных целей цифровизации является процветание - процветание знаний, экономического благосостояния и развития.

"Это означает, что плоды прогресса должны охватывать все слои общества. Цифровизация рассматривается как всеобъемлющая концепция, призванная включить в экономический рост и модернизацию те группы населения, которые ранее были частично исключены из возможностей пользоваться достижениями и современными финансовыми инструментами.

Нассер отметил, что финансовая инклюзия стала одной из приоритетных задач государственной политики и стратегий развития, в том числе в исламских странах. Цифровизация, таким образом, помогает не допустить исключения отдельных социальных групп из процесса технологического прогресса и способствует их финансовой и экономической интеграции.

"Для достижения этих целей необходимо создать цифровую инфраструктуру, охватывающую все регионы страны, включая отдалённые территории, и обеспечивающую доступ к цифровым услугам для всех категорий населения. Важной задачей является также развитие цифрового образования: внедрение цифровых технологий в учебные программы, создание адаптированных курсов и тренингов для разных возрастных и социальных групп. Кроме того, для полноценного использования цифровых сервисов необходимо обеспечить население необходимыми устройствами и техническими средствами",- добавил он.

Хидер Нассер подчеркнул, что интерес государственных структур к цифровой трансформации и стремление вовлечь все слои общества в этот процесс является одним из ключевых направлений национальной стратегии. Он выразил надежду, что цифровизация станет важным инструментом для поддержки устойчивого, сбалансированного и всестороннего финансового и экономического развития страны.