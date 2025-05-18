Масштабный сбой с навигацией в Android Auto

Пользователи автомобильной платформы Android Auto массово сообщают об исчезновении функции альтернативных маршрутов в навигационном сервисе Google Карт. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Упомянутая функция призвана предлагать водителям варианты объезда пробок, более быстрые или живописные пути, обеспечивая тем самым гибкость выбора маршрута. Однако в последнее время множество пользователей сообщают, что эти опции перестали отображаться в интерфейсе Android Auto. Поступают также сведения о возможном наличии данной трудности и в стандартном приложении Google Карт для Android.

Сообщения о неполадке стали появляться несколько недель назад и активно обсуждаются на популярных ресурсах, таких как Reddit и официальные форумы поддержки Google. При этом пользователи отмечают, что в версии Google Карт для конкурирующей платформы Apple CarPlay аналогичные затруднения отсутствуют. Предполагается, что причиной может быть программная ошибка в самом приложении или сбой на стороне серверной инфраструктуры Google.

На момент публикации новости официальных комментариев от компании Google относительно данной ситуации не поступало.