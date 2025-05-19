Разработка мобильного приложения для изучения жестового языка продолжается планомерно при поддержке доступного мобильного оператора "Nar", а также bp и его партнёров, под организацией АДА Университета и Фонда АДА Университета. На завершающем этапе проекта работы перешли на важную стадию - от создания контента к интеграции в приложение и тестированию. Эта инициатива способствует инклюзии, облегчая коммуникацию для людей с нарушениями слуха и речи и позволяя им бесплатно и без участия преподавателя изучать жестовый язык.

В рамках проекта, завершение которого ожидается в ближайшее время, учебный контент, подготовленный при поддержке Общественного объединения "Поддержка глухих", был интегрирован в тестовую среду. Работы по серверной части и базе данных практически завершены, а размещение на платформе AWS уже выполнено. Основной функционал приложения готов к тестированию, элементы UI/UX дизайна завершены. Разработано больше слов и учебных страниц, чем планировалось на начальном этапе, что обеспечивает стабильный прогресс к достижению целей проекта.

Участие "Nar" в этом проекте отражает его стремление содействовать формированию инклюзивного общества. Этот проект, как продолжение начатой нами работы в данном направлении, направлен на поддержку обучения жестовому языку и повышение информационной доступности для людей с инвалидностью в стране.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.