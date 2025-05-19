Европе назвали последствие роста оборонных расходов

Резкое наращивание оборонных расходов может привести к заметному увеличению госдолга стран Евросоюза (ЕС).

Как передает Day.Az, об этом сообщает европейское издание Politico.

В публикации отмечается, что подобная стратегия придаст региональной экономике краткосрочный импульс. Однако подобная динамика вряд ли сохранится продолжительный период времени. Наращивание производства военных снарядов, танков, гаубиц, мин и других видов вооружений и военной техники не принесет местному ВВП ощутимой пользы.

Подобная продукция фактически не нужна в мирное время, а во время конфликтов ее может уничтожить противник.

"От мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности", - поясняется в материале.

В то же время планы перевооружения европейских стран будут финансироваться в основном за счет госдолга. При таком раскладе, подчеркивают эксперты, объем долговых обязательств региона продолжит расти.

"Это представляет собой проблему", - резюмируется в статье.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты начнут консультации с союзниками по НАТО по поводу вывода американских вооруженных сил из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге, заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии.