Взрывы и пожар у резиденции президента Армении

В соцсетях появились несколько видео с пожара в центре Еревана, ориентировочно, на улице Антараин.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух взрывах. Клубы дыма видны в районе, где располагается резиденция президента Армении на проспекте Баграмяна. К месту инцидента едут пожарно-спасательные бригады.



"Бетономешалка не осилила подъем, скатилась назад, перевернулась и взорвалась", - заявил один из свидетелей ЧП.