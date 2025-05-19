https://news.day.az/world/1753953.html Взрывы и пожар у резиденции президента Армении - ВИДЕО В соцсетях появились несколько видео с пожара в центре Еревана, ориентировочно, на улице Антараин. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух взрывах. Клубы дыма видны в районе, где располагается резиденция президента Армении на проспекте Баграмяна. К месту инцидента едут пожарно-спасательные бригады.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух взрывах. Клубы дыма видны в районе, где располагается резиденция президента Армении на проспекте Баграмяна. К месту инцидента едут пожарно-спасательные бригады.
Взрывы и пожар у резиденции президента Армении - ВИДЕО
В соцсетях появились несколько видео с пожара в центре Еревана, ориентировочно, на улице Антараин.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух взрывах. Клубы дыма видны в районе, где располагается резиденция президента Армении на проспекте Баграмяна. К месту инцидента едут пожарно-спасательные бригады.
"Бетономешалка не осилила подъем, скатилась назад, перевернулась и взорвалась", - заявил один из свидетелей ЧП.
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