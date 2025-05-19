Взрывы и пожар у резиденции президента Армении

В соцсетях появились несколько видео с пожара в центре Еревана, ориентировочно, на улице Антараин. 

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, очевидцы сообщают о двух взрывах. Клубы дыма видны в районе, где располагается резиденция президента Армении на проспекте Баграмяна. К месту инцидента едут пожарно-спасательные бригады.

"Бетономешалка не осилила подъем, скатилась назад, перевернулась и взорвалась", - заявил один из свидетелей ЧП. 