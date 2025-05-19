Трагическая смерть в российском цирке

В Магнитогорске в цирке 22-летняя акробатка упала с "колеса смерти" и не выжила, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, получившая несовместимые с жизнью травмы жительница Челябинска не являлась сотрудником цирка, но по какой-то причине оказалась на арене, когда труппа готовилась к гастролям в Абхазию. Она упала с конструкции из двух больших вращающихся колес-противовесов, на котором практически невозможно обеспечить страховку, 17 мая.

"Реквизит был установлен в том числе с целью сделать фотофиксацию реквизита для прохождения таможенных процедур на границе Россия-Абхазия", - объяснили на канале.

Следователи возбудили уголовное дело. Известно, что девушка, получившая несовместимые с жизнью травмы, в прошлом занималась акробатикой и имела разряд кандидата в мастера спорта.

Ранее мы сообщали, что при столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика в районе Юстинском Калмыкии погибли семь человек, еще 11 пострадали.