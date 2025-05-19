https://news.day.az/society/1753791.html В Баку пьяный мужчина разбил стекло автобуса - ВИДЕО В Баку мужчина устроил дебош прямо в движущемся автобусе. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вечером 17 мая на проспекте Тбилиси в Ясамальском районе Баку. По предварительной информации, мужчина средних лет подошел к дверям автобуса во время движения и потребовал немедленно остановиться.
В Баку пьяный мужчина разбил стекло автобуса - ВИДЕО
В Баку мужчина устроил дебош прямо в движущемся автобусе.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вечером 17 мая на проспекте Тбилиси в Ясамальском районе Баку.
По предварительной информации, мужчина средних лет подошел к дверям автобуса во время движения и потребовал немедленно остановиться. Не дождавшись остановки, он ударил по стеклу и разбил его, после чего вышел и спокойно продолжил свой путь.
Очевидцы утверждают, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту Ясамальским районным управлением полиции начато расследование.
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