В Баку пьяный мужчина разбил стекло автобуса

В Баку мужчина устроил дебош прямо в движущемся автобусе.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вечером 17 мая на проспекте Тбилиси в Ясамальском районе Баку.

По предварительной информации, мужчина средних лет подошел к дверям автобуса во время движения и потребовал немедленно остановиться. Не дождавшись остановки, он ударил по стеклу и разбил его, после чего вышел и спокойно продолжил свой путь.

Очевидцы утверждают, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту Ясамальским районным управлением полиции начато расследование.

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