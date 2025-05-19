В Баку пройдет экзамен на получение пояса

24 мая в Баку пройдет официальный экзамен на получение поясов, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана (ACF).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, экзамен, который пройдет в Центре подготовки национальных сборных (административное здание ACF), открыт для всех, кто занимается дзюдо, старше семи лет.

Выбор пояса будет основываться на соответствующем возрасте. Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, ACF вручит соответствующий пояс и сертификат.

Отметим, что экзамен на пояс необходим для оценки и официального признания уровня профессионализма, а также для участия в престижных внутренних соревнованиях в будущем.