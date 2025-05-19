"Макларен" может уничтожить интригу в Кубке конструкторов до Гран-При Азербайджана

Старт европейских этапов "Формулы-1" упрочил лидерство "Макларен" в Кубке конструкторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, не исключается вероятность того, что еще до Гран-При Азербайджана, который состоится 19-21 сентября, британцы могут уйти в существенный отрыв. В минувший уик-энд на Гран-При Эмилии-Романьи Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали на втором и третьем местах, принеся "Макларену" в сумме 33 очка.

В Кубке конструкторов команда идет на первом месте, набрав 279 баллов. На второй позиции "Мерседес" (147), а замыкает тройку "Ред Булл" (131).